Riforma Istituti Tecnici | la protesta si ferma il Governo apre alla revisione dei quadri orari Cattedre salve sotto le 18 ore e tavolo per modificare il decreto
Dopo settimane di disordini e manifestazioni, si è conclusa con un accordo la disputa sulla riforma degli istituti tecnici e professionali. Il Governo ha deciso di rivedere alcuni aspetti del decreto, mantenendo le cattedre sotto le 18 ore e creando un tavolo di confronto per eventuali modifiche. La protesta è stata sospesa, aprendo la strada a un dialogo tra le parti coinvolte.
Si è chiusa con un’intesa e la conseguente sospensione dello stato di agitazione la delicata vertenza sulla riforma dell’istruzione tecnica e professionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Riforma istituti tecnici, i sindacati proclamano lo stato di agitazione: salvaguardia cattedre e modifica quadri orariLe organizzazioni sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca hanno proclamato lo stato di agitazione del personale docente, ATA e dirigente in...
Riforma Istituti Tecnici, Gilda Unams lancia l’allarme sui nuovi quadri orari: appello ai docenti per bloccare le delibere e tutelare le cattedreLa Gilda Unams esorta i Collegi dei docenti a bloccare le delibere sui nuovi Istituti Tecnici viste le criticità riscontrate L'articolo .
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Riforma istituti tecnici: incerte tutele per evitare soprannumerari ed esuberi. Per la FLC CGIL serve rinvio immediato e vero confrontoAccolto un emendamento per evitare situazioni di sovrannumerarietà ed esuberi, ma restano ancora molti nodi da sciogliere ... flcgil.it
Riforma istituti tecnici: i comunicati ufficiali delle associazioni Negli ultime settimane diverse associazioni disciplinari nazionali hanno preso posizione sulla riforma, evidenziando criticità molto nette. Le associazioni della geografia, tra cui AIIG, parlano di u - facebook.com facebook
Riforma degli istituti tecnici: «No al taglio delle lingue straniere: rende i nostri diplomati meno competitivi» x.com