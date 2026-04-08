Riforma Istituti Tecnici | la protesta si ferma il Governo apre alla revisione dei quadri orari Cattedre salve sotto le 18 ore e tavolo per modificare il decreto

Dopo settimane di disordini e manifestazioni, si è conclusa con un accordo la disputa sulla riforma degli istituti tecnici e professionali. Il Governo ha deciso di rivedere alcuni aspetti del decreto, mantenendo le cattedre sotto le 18 ore e creando un tavolo di confronto per eventuali modifiche. La protesta è stata sospesa, aprendo la strada a un dialogo tra le parti coinvolte.