È stata pubblicata la lista dei 11 calciatori più costosi del campionato di Serie A, secondo i dati del sito Transfermarkt. La formazione comprende i giocatori con i valori di mercato più alti, con l’Inter che domina questa selezione. La lista include alcuni dei nomi più noti del torneo, tutti valutati in base alle quotazioni di mercato aggiornate.

Inter News 24 Serie A – Svelata la top 11 dei calciatori più costosi secondo i valori del sito Transfermarkt. Al via di questa sosta per le Nazionali, il sito Transfermarkt ha stilato la top 11 della Serie A dei giocatori più preziosi del torneo. Sono state prese in considerazione le valutazioni aggiornate al giorno d’oggi. Una formazione in cui l’Inter di Cristian Chivu la fa da padrona. C’è anche una rappresentanza per Milan, Juventus, Roma e Como. Il modulo scelto è un insolito 3-2-3-2 piuttosto offensivo. La top 11 dei più preziosi con i rispettivi valori assegnati da Transfermarkt: SVILAR (35 milioni di euro, Roma). BISSECK (40 milioni di euro, Inter). 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, la top 11 dei giocatori più costosi del torneo: l’Inter domina questa formazione!

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