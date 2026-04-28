Impiegati bagnini Oss e commessi | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Questa settimana, i Centri per l’impiego di Novara e Borgomanero hanno pubblicato annunci di lavoro per diverse figure professionali, tra cui impiegati, bagnini, operatori socio-sanitari, operai e commessi. Le offerte riguardano posizioni aperte in vari settori e sono rivolte a candidati con diverse esperienze. Le opportunità di lavoro sono state comunicate tramite gli avvisi ufficiali dei centri, senza indicazioni di aziende o dettagli specifici.