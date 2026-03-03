Magazzinieri aiuto cuochi commessi e receptionist | le offerte di lavoro della settimana nel novarese
Questa settimana i Centri per l’impiego di Novara e Borgomanero hanno pubblicato diverse offerte di lavoro. Le posizioni più richieste riguardano magazzinieri, aiuto cuochi, commessi e receptionist, che cercano nuovi inserimenti. Le aziende locali cercano candidati disponibili a lavorare in diversi settori, con requisiti variabili a seconda delle mansioni. Le offerte sono rivolte a persone con esperienze diverse e pronti a entrare nel mercato del lavoro.
