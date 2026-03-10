La Bce ha deciso di aumentare i tassi di interesse due volte, una mossa che potrebbe influenzare i mutui e il rapporto debitoPil in Italia. Nel frattempo, la guerra in Iran continua a creare tensioni nella regione. I costi più elevati colpiscono le famiglie e le imprese, mentre le autorità italiane monitorano attentamente l’impatto di queste decisioni economiche e degli eventi internazionali sulla stabilità del paese.

La stabilità dell’Europa è messa alla prova dallo scenario di guerra in Iran. L’aumento dei costi del petrolio, il rischio di ricadute pesanti sull’inflazione alimentare e non, i prezzi dell’energia e molti altri nodi potrebbero far cambiare drasticamente l’atteggiamento della Banca centrale europea. C’è la possibilità, raccontano gli analisti, di un’inversione di rotta rispetto al taglio dei tassi. Potrebbero esserci due rialzi: un primo a luglio e un altro entro la fine dell’anno. La leva dei tassi potrebbe essere lo stesso strumento utilizzato fino a questo momento per combattere l’inflazione. È un espediente per contenerla, ma ha anche delle conseguenze: rallentare la crescita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Doppio rialzo tassi Bce, a rischio mutui e rapporto debito/Pil in Italia

