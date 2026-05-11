Uomo evirato ad Angri gli avvocati | Sul web foto di lui in ospedale e dell'organo staccato denunceremo

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Angri, un uomo di 41 anni è stato vittima di un'aggressione che ha portato alla sua evirazione. Sul web sono state diffuse immagini dell’uomo in ospedale e di un organo reciso inserito in una busta. Gli avvocati che assistono il 41enne hanno annunciato che presenteranno una denuncia contro chi ha diffuso queste foto online.

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Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che assistono il 41enne evirato dalla compagna ad Angi, denunciano la presenza sul web di foto dell'uomo sul letto d'ospedale e dell'organo reciso in una busta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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