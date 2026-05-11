Uomo evirato ad Angri gli avvocati | Sul web foto di lui in ospedale e dell'organo staccato denunceremo
A Angri, un uomo di 41 anni è stato vittima di un'aggressione che ha portato alla sua evirazione. Sul web sono state diffuse immagini dell’uomo in ospedale e di un organo reciso inserito in una busta. Gli avvocati che assistono il 41enne hanno annunciato che presenteranno una denuncia contro chi ha diffuso queste foto online.
Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che assistono il 41enne evirato dalla compagna ad Angi, denunciano la presenza sul web di foto dell'uomo sul letto d'ospedale e dell'organo reciso in una busta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Marito evirato, gli avvocati: “Sul web le immagini dell’uomo, denunceremo”Tempo di lettura: < 1 minuto“Le immagini shock dell’uomo evirato, ripreso sul letto d’ospedale, insieme alla fotografia dell’organo in una busta...
Operato l’uomo evirato dalla moglie ad Angri. Si è presentato in ospedale con l’organo in ghiaccioIl 41enne evirato ieri dalla moglie ad Angri è stato operato in ospedale per bloccare la perdita di sangue e per limitare i danni all'uretra.
Argomenti più discussi: Uomo evirato nel sonno ad Angri dalla moglie che scopre il tradimento, donna arrestata: lui è grave; Angri, uomo evirato: Impossibile riattaccare il membro tagliato; Narcotizza il marito e lo evira nel Salernitano: lei arrestata, lui è grave; Narcotizza ed evira il convivente: Voleva in casa anche la prima moglie.
UOMO EVIRATO AD ANGRI, IMMAGINI DIFFUSE SUI SOCIAL. ANNUNCIATA DENUNCIA Le immagini shock dell'uomo evirato, ripreso sul letto d'ospedale a Nocera Inferiore, insieme alla fotografia dell'organo in una busta sanitaria sigillata, stanno circola facebook
Evirato dalla moglie dopo la scoperta del tradimento. L'uomo si è presentato in ospedale con l'organo reciso ed è stato operato d’urgenza a Nocera. Arrestata la moglie dopo una lite per gelosia. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Il ferito è grave ma non x.com
Uomo evirato ad Angri, gli avvocati: Sul web foto di lui in ospedale e dell’organo staccato, denunceremoGli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che assistono il 41enne evirato dalla compagna ad Angi, denunciano la presenza sul web di foto dell'uomo sul letto ... fanpage.it