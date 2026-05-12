A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha condiviso quale concorrente le ha lasciato un’impressione particolare durante questa ottava edizione. La conduttrice ha anche parlato della possibilità di tornare a condurre l’edizione successiva del reality, senza confermare ancora ufficialmente la sua presenza. La sua analisi si è concentrata sui momenti più significativi vissuti durante il programma.

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha tracciato un bilancio della sua esperienza alla guida dell’ottava edizione. Un ritorno atteso, arrivato dopo anni di distanza dal reality, che la conduttrice ha raccontato come un’esperienza sorprendentemente naturale. "Molto positivo", è il giudizio netto rilasciato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L'ex signora Totti ha descritto il suo rientro come quello di "uno di quei grandi amori che non finisce mai davvero". Dopo aver lasciato il programma quasi dieci anni fa, l’idea di tornare sembrava improbabile, eppure il legame con la produzione non si è mai spezzato.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary Blasi svela la sua concorrente preferita e se sarà confermata al Grande Fratello Vip

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ILARY BLASI come non l'avete mai vista! Backstage PRIVATO al GF VIP

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