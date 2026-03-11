Grande Fratello Vip i concorrente devono temere Ilary Blasi? Lei svela | La cattiva è Selvaggia Lucarelli

Ilary Blasi condurrà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà su Canale 5 martedì 17 marzo 2026. Durante una recente intervista, ha rivelato che i concorrenti devono temere Selvaggia Lucarelli, definendola “la cattiva” del reality. La conduttrice ha anche spiegato che questa figura sarà presente nel programma, senza specificare ulteriori dettagli.

Ilary Blasi condurrà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 da martedì 17 marzo 2026. Ormai manca pochissimo e in molti si chiedono cosa dovranno aspettarsi dalla nuova edizione del reality. La conduttrice ha parlato del reality nel nuovo numero del Settimanale Chi, tra le varie cose ha svelato: "Se i concorrenti devono avere paura? No, ma io sono buona, alla fine. Guarda che la cattiva è Selvaggia". Si è detta molto felice del fatto che le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, le piace molto questo trio al femminile. La nota conduttrice ha fatto sapere di non essere mai finita nello scanner di Selvaggia Lucarelli, a lei però diverte molto il suo umorismo cinico perché non è banale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

