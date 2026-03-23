Nessuno se lo aspettava Grande Fratello Vip e Ilary Blasi la decisione di Mediaset

Il ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5 era stato accompagnato da una forte curiosità e da aspettative molto alte, soprattutto per la presenza di Ilary Blasi alla conduzione dopo anni di assenza dal reality. Un rilancio che, nelle intenzioni di Mediaset, avrebbe dovuto riportare il format ai fasti di un tempo. Tuttavia, fin dalle prime ore successive al debutto, qualcosa non è andato secondo i piani. >> Grande Fratello Vip, rivolta sulla concorrente dopo le immagini: “Da squalifica immediata” I numeri degli ascolti tv hanno infatti raccontato una realtà ben diversa. La prima puntata, andata in onda martedì, si è fermata al 18,40% di share con 2 milioni e 146 mila telespettatori, un risultato giudicato tiepido e insufficiente per un programma così atteso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Tutto quello che riguarda Grande Fratello Vip

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