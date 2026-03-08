Durante la trasmissione, Elettra Lamborghini e Mara Venier hanno scambiato battute sul tempo trascorso con una stessa persona, con Elettra che ha affermato di non vederlo più da otto anni e Mara che ha risposto di vederlo da ventisei. La cantante si è mostrata spontanea e divertente nel commentare l’incidente con lo smartphone rimasto incastrato nella tuta durante un episodio precedente.

Settimana scorsa ha dato spettacolo con lo smartphone rimasto incastrato nella tuta, ma anche questa volta Elettra Lamborghini a “Domenica In” non si è risparmiata. Ospite di Mara Venier nella puntata dell’8 marzo, la cantante si è raccontata inanellando battute (e qualche gaffe) una dopo l’altra. Alla conduttrice che le chiede come stia dopo il Festival la cantante risponde: “ Cado a pezzi, non ne posso più, però mi sono divertita come una matta. Io ho la mia routine salutista: mangiare vegano, allenarmi, andare a cavallo, stare con mio marito, non sto facendo esattamente quello che vorrei”. “Beh ma Sanremo è finito” le fa notare Venier, “No Sanremo dura, perché se vuoi stare in classifica devi andare da un programma all’altro” ribatte Lamborghini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tu vedi lo stesso ‘pippo’ da 26 anni, io da 8”, “Se devo essere sincera non lo vedo più”: l’esilarante gag tra Elettra Lamborghini e Mara Venier a “Domenica In”

Domenica In, Elettra Lamborghini e Mara Venier: una gaffe dopo l’altra | VIDEOA Domenica In ospite Elettra Lamborghini che con Mara Venier ha creato una combo pazzesca, tra geffe e momenti esilaranti Elettra Lamborghini è tanto...

Sal Da Vinci cade dalle scale a Domenica In: lo spavento di Mara VenierTutti attendevano il ritorno di Sal Da Vinci all’Ariston, stavolta per la puntata speciale di Domenica In.

Una selezione di notizie su Elettra Lamborghini.

Temi più discussi: Speciale 'Domenica in' con Mara Venier e i protagonisti del Festival di Sanremo; Sanremo 2026 su TikTok: Sal Da Vinci il più virale, Ditonellapiaga raddoppia i follower. Tutti i dati; Eros Ramazzotti torna a Sanremo: Sono più emozionato della prima volta VIDEO; Sanremo, le pagelle, i momenti top e flop della quinta serata.

Tu vedi lo stesso ‘pippo’ da 26 anni, io da 8, Se devo essere sincera non lo vedo più: l’esilarante gag tra Elettra Lamborghini e Mara Venier a Domenica InSettimana scorsa ha dato spettacolo con lo smartphone rimasto incastrato nella tuta, ma anche questa volta Elettra Lamborghini a Domenica In non si è risparmiata. Ospite di Mara Venier nella puntata ... ilfattoquotidiano.it

Domenica In, Mara Venier bacia Rocco Papaleo e gela Elettra Lamborghini sul marito: Non è belloNuova puntata di Domenica In nel pomeriggio del 8 marzo. Mara Venier accoglie in studio i suoi ospiti spaziando dal cinema alla musica passando per l'attualità ... libero.it

Elettra Lamborghini - facebook.com facebook

Elettra Lamborghini quando vuole dormire, ma sente i festini bilaterali o il cane che vomita nel letto #SanremoTop #Sanremo2026 x.com