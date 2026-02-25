Sanremo Elettra Lamborghini si na pret L’urlo in platea lo stesso a Rose Villain

(Adnkronos) – "Elettra Lamborghini si na pret". Dopo l'episodio dello scorso anno, quando al Festival di Sanremo 2025 dalla platea dell'Ariston uno spettatore urlò la frase 'Si na pret' a Rose Villain, il siparietto si è ripetuto anche quest'anno. Protagonista, questa volta, Elettra Lamborghini, in gara con il brano 'Voilà'. Poco prima della sua esibizione dalla platea si è sentito uno spettatore urlare 'si na pret'. Se si tratti dello stesso spettatore dello scorso anno non è dato saperlo, ma l'espressione – tipica del dialetto napoletano che tradotta significa 'sei una pietra' – non è passata inosservata nemmeno questa volta. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Elettra Lamborghini, che per il palco di Sanremo 2026 si è preparata con tapis roulant, aerosol e alimentazione consapevoleNon solo corsa, prove e vocal coach: la preparazione passa anche dall'idratazione per la gola e la pulizia delle vie aeree con aerosol e diffusore (che Elettra si è portata anche a Sanremo) ... vanityfair.it

Perché Elettra Lamborghini si è lamentata con Laura Pausini e Carlo Conti dei festini bilaterali a SanremoElettra Lamborghini, dopo le storie su Instagram in cui si è sfogata dei rumori notturni provenienti dalle feste sanremesi, si è espressa anche con Carlo ... fanpage.it

La dovete finire. ” È stato questo l’avvertimento scherzoso lanciato da Elettra Lamborghini direttamente a Laura Pausini dopo la sua seconda performance all’Ariston. Appena scesa dal palco, la cantante è tornata sull’argomento che l’ha tenuta sveglia: la notte - facebook.com facebook

