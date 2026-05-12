Il Wwf Abruzzo diventa un' unica realtà | Francesco Cerasoli è il nuovo presidente

Il Wwf Abruzzo ha annunciato la nomina del nuovo presidente, Francesco Cerasoli, che succede a una serie di cambiamenti nella guida dell'organizzazione. Accanto a lui, Nicoletta Di Francesco è stata scelta come vicepresidente. La scelta si è svolta attraverso un'assemblea interna, che ha confermato le nuove cariche. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli dell'elezione o sui tempi di mandato.

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È Francesco Cerasoli il nuovo presidente del Wwf Abruzzo. Vicepresidente è stata eletta Nicoletta Di Francesco. Rinnovata la struttura organizzativa e per la prima volta la riorganizzazione ha portato alla creazione di una associazione unica regionale con una serie di diramazioni locali presenti.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuovo direttivo per il Wwf Abruzzo: Francesco Cerasoli è il presidenteNuovo direttivo per il Wwf Abruzzo che nel corso di un'assemblea al museo universitario di Chieti ha rinnovato la propria struttura organizzativa... WWF Abruzzo: il biologo Cerasoli guida la nuova struttura regionale? Domande chiave Come influirà la fusione delle quattro sezioni sulla tutela locale? Chi sono gli esperti scientifici che guideranno le nuove... Argomenti più discussi: WWF Abruzzo, nuova organizzazione regionale: eletto il presidente Francesco Cerasoli; WWF Abruzzo, Francesco Cerasoli eletto nuovo presidente regionale; La Primavera delle Oasi WWF in Abruzzo: visite guidate, laboratori e; Scienza under 18 Pescara 2026: il festival che porta la scienza tra i giovani e nella città. Francesco Cerasoli è il nuovo presidente del WWF AbruzzoCHIETI - In un’affollata assemblea presso il Museo universitario di Chieti, il WWF Abruzzo ha rinnovato la propria struttura organizzativa creando una associazione unica regionale con una serie di dir ... ekuonews.it