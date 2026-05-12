WWF Abruzzo | il biologo Cerasoli guida la nuova struttura regionale

Il WWF Abruzzo ha annunciato la nomina del biologo Cerasoli a responsabile della nuova struttura regionale. La fusione delle quattro sezioni del WWF in Abruzzo ha portato alla creazione di una rete più integrata per le attività di tutela dell’ambiente. Tra i nuovi responsabili scientifici figurano diversi esperti di settore chiamati a definire le strategie di intervento e tutela del territorio. La riorganizzazione mira a rafforzare le azioni di conservazione in regione.

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? Domande chiave Come influirà la fusione delle quattro sezioni sulla tutela locale?. Chi sono gli esperti scientifici che guideranno le nuove strategie?. Perché la nuova gestione punta a contrastare l'avvelenamento dei lupi?. Come cambierà il rapporto tra ricerca universitaria e volontariato sul campo?.? In Breve Vicepresidente Nicoletta Di Francesco e consiglieri Adriano Di Michele, Matteo Perazzini, Luciano Schiazza, Marco Terrei, Piero Di Carlo.. Fusione delle quattro realtà locali Abruzzo Montano, Chieti-Pescara, Teramo e Zona Frentana-Costa Teatina.. Climatologo Piero Di Carlo e delegata Filomena Ricci partecipano alla nuova governance scientifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WWF Abruzzo: il biologo Cerasoli guida la nuova struttura regionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuovo direttivo per il Wwf Abruzzo: Francesco Cerasoli è il presidenteNuovo direttivo per il Wwf Abruzzo che nel corso di un'assemblea al museo universitario di Chieti ha rinnovato la propria struttura organizzativa... Leggi anche: A Chieti l'assemblea regionale del Wwf Abruzzo e il racconto teatrale “Paolo dei lupi” Argomenti più discussi: Nuovo direttivo per il Wwf Abruzzo: Francesco Cerasoli è il presidente; Cerasoli nuovo presidente del Wwf Abruzzo; WWF Abruzzo, Francesco Cerasoli eletto nuovo presidente regionale; WWF Abruzzo, nuova organizzazione regionale: eletto il presidente Francesco Cerasoli. Francesco Cerasoli è il nuovo presidente del WWF AbruzzoCHIETI - In un’affollata assemblea presso il Museo universitario di Chieti, il WWF Abruzzo ha rinnovato la propria struttura organizzativa creando una associazione unica regionale con una serie di dir ... ekuonews.it