WWF Abruzzo | il biologo Cerasoli guida la nuova struttura regionale
Il WWF Abruzzo ha annunciato la nomina del biologo Cerasoli a responsabile della nuova struttura regionale. La fusione delle quattro sezioni del WWF in Abruzzo ha portato alla creazione di una rete più integrata per le attività di tutela dell’ambiente. Tra i nuovi responsabili scientifici figurano diversi esperti di settore chiamati a definire le strategie di intervento e tutela del territorio. La riorganizzazione mira a rafforzare le azioni di conservazione in regione.
? Domande chiave Come influirà la fusione delle quattro sezioni sulla tutela locale?. Chi sono gli esperti scientifici che guideranno le nuove strategie?. Perché la nuova gestione punta a contrastare l'avvelenamento dei lupi?. Come cambierà il rapporto tra ricerca universitaria e volontariato sul campo?.? In Breve Vicepresidente Nicoletta Di Francesco e consiglieri Adriano Di Michele, Matteo Perazzini, Luciano Schiazza, Marco Terrei, Piero Di Carlo.. Fusione delle quattro realtà locali Abruzzo Montano, Chieti-Pescara, Teramo e Zona Frentana-Costa Teatina.. Climatologo Piero Di Carlo e delegata Filomena Ricci partecipano alla nuova governance scientifica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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