WWF Abruzzo | il biologo Cerasoli guida la nuova struttura regionale

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il WWF Abruzzo ha annunciato la nomina del biologo Cerasoli a responsabile della nuova struttura regionale. La fusione delle quattro sezioni del WWF in Abruzzo ha portato alla creazione di una rete più integrata per le attività di tutela dell’ambiente. Tra i nuovi responsabili scientifici figurano diversi esperti di settore chiamati a definire le strategie di intervento e tutela del territorio. La riorganizzazione mira a rafforzare le azioni di conservazione in regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come influirà la fusione delle quattro sezioni sulla tutela locale?. Chi sono gli esperti scientifici che guideranno le nuove strategie?. Perché la nuova gestione punta a contrastare l'avvelenamento dei lupi?. Come cambierà il rapporto tra ricerca universitaria e volontariato sul campo?.? In Breve Vicepresidente Nicoletta Di Francesco e consiglieri Adriano Di Michele, Matteo Perazzini, Luciano Schiazza, Marco Terrei, Piero Di Carlo.. Fusione delle quattro realtà locali Abruzzo Montano, Chieti-Pescara, Teramo e Zona Frentana-Costa Teatina.. Climatologo Piero Di Carlo e delegata Filomena Ricci partecipano alla nuova governance scientifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

wwf abruzzo il biologo cerasoli guida la nuova struttura regionale
© Ameve.eu - WWF Abruzzo: il biologo Cerasoli guida la nuova struttura regionale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Nuovo direttivo per il Wwf Abruzzo: Francesco Cerasoli è il presidenteNuovo direttivo per il Wwf Abruzzo che nel corso di un'assemblea al museo universitario di Chieti ha rinnovato la propria struttura organizzativa...

Leggi anche: A Chieti l'assemblea regionale del Wwf Abruzzo e il racconto teatrale “Paolo dei lupi”

Argomenti più discussi: Nuovo direttivo per il Wwf Abruzzo: Francesco Cerasoli è il presidente; Cerasoli nuovo presidente del Wwf Abruzzo; WWF Abruzzo, Francesco Cerasoli eletto nuovo presidente regionale; WWF Abruzzo, nuova organizzazione regionale: eletto il presidente Francesco Cerasoli.

wwf abruzzo il biologoFrancesco Cerasoli è il nuovo presidente del WWF AbruzzoCHIETI - In un’affollata assemblea presso il Museo universitario di Chieti, il WWF Abruzzo ha rinnovato la propria struttura organizzativa creando una associazione unica regionale con una serie di dir ... ekuonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web