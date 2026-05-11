Nuovo direttivo per il Wwf Abruzzo | Francesco Cerasoli è il presidente

Il Wwf Abruzzo ha annunciato il rinnovo del proprio direttivo durante un'assemblea tenutasi al museo universitario di Chieti. In questa occasione, è stato eletto come nuovo presidente Francesco Cerasoli. La riorganizzazione ha portato alla creazione di un'associazione unica a livello regionale, con diverse sezioni locali distribuite in tutte le province dell'Abruzzo.

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