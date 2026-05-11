Nuovo direttivo per il Wwf Abruzzo | Francesco Cerasoli è il presidente
Il Wwf Abruzzo ha annunciato il rinnovo del proprio direttivo durante un'assemblea tenutasi al museo universitario di Chieti. In questa occasione, è stato eletto come nuovo presidente Francesco Cerasoli. La riorganizzazione ha portato alla creazione di un'associazione unica a livello regionale, con diverse sezioni locali distribuite in tutte le province dell'Abruzzo.
Nuovo direttivo per il Wwf Abruzzo che nel corso di un'assemblea al museo universitario di Chieti ha rinnovato la propria struttura organizzativa creando una associazione unica regionale, con una serie di diramazioni locali presenti in tutte le province abruzzesi. “Un adeguamento necessario – ha.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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