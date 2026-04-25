A Bagnacavallo torna la festa della Cooperazione

A Bagnacavallo si svolgerà la 48esima edizione della Festa della Cooperazione, organizzata da Confcooperative Romagna-Estense e dalle cooperative associate. L'evento si terrà dal 28 aprile al 5 maggio e coinvolgerà diverse iniziative nel centro cittadino, con lo scopo di promuovere i valori della cooperazione e favorire incontri tra cittadini e rappresentanti del settore. La manifestazione ha una lunga tradizione nella zona e vede ogni anno la partecipazione di numerosi cittadini e operatori del settore.

Dal 28 aprile al 5 maggio si terrà la 48esima edizione della Festa della Cooperazione, promossa da Confcooperative Romagna-Estense e dalle cooperative associate. Come da tradizione, la kermesse si svolgerà a Bagnacavallo, in particolare nella zona di via Boncellino, che ospita alcune delle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Bagnacavallo, torna la "Festa d’sa Jusef" a Villa PratiScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Torna a Villa Prati... Bagnacavallo, a Masiera torna "Parco in Festa" tra memoria, musica e solidarietàPartirà il 24 aprile e si allungherà fino al 3 maggio la nuova edizione di “Parco in Festa” a Masiera di Bagnacavallo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bagnacavallo torna la Festa della Cooperazione; Domani a Villanova di Bagnacavallo torna Rabòj, mostra mercato di primavera; Bagnacavallo, a Masiera torna Parco in Festa tra memoria, musica e solidarietà; Da Traversara al centro storico: a Bagnacavallo la primavera è un calendario di eventi. A Bagnacavallo torna la Festa della Cooperazione dal 28 aprile al 5 maggioDal 28 aprile al 5 maggio torna a Bagnacavallo la 48ª edizione della Festa della Cooperazione, promossa da Confcooperative Romagna-Estense insieme alle ... ravennanotizie.it Domani a Villanova di Bagnacavallo torna Rabòj, mostra mercato di primaveraI visitatori potranno assistere alle dimostrazioni delle antiche tecniche di intreccio delle erbe di valle. E dalle 12 apre la locanda all’interno dell’Ecomuseo ... ilrestodelcarlino.it 48^ FESTA DELLA COOPERAZIONE Torna uno degli appuntamenti più attesi della nostra comunità! Da martedì 28 aprile a martedì 5 maggio vi aspettiamo presso il nostro stabilimento in Via Boncellino a Bagnacavallo per celebrare insieme la 48ª edizione d - facebook.com facebook