Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, Milano ospiterà un evento che combina l’atmosfera delle Paralimpiadi Invernali con iniziative culturali di vario genere, alcune gratuite e altre a pagamento. Durante il fine settimana, la città si animerà con esposizioni, degustazioni di vino artigianale e dimostrazioni di cucina, offrendo un calendario ricco di occasioni per i visitatori.

Il weekend che inizia venerdì 13 marzo e si conclude domenica 15 marzo trasformerà Milano in un palcoscenico vivace, dove l’atmosfera delle Paralimpiadi Invernali si intreccia con proposte culturali gratuite e a pagamento. Dalle vette della Torre Branca fino ai vicoli del centro storico, la città offre un calendario denso di appuntamenti che spaziano dal vino artigianale alle installazioni immersive. La vista del braciere olimpico da oltre 100 metri d’altezza sarà possibile venerdì sera, offrendo una prospettiva unica sullo skyline notturno mentre le celebrazioni paralimpiche stanno volgendo al termine. Questo evento non è solo uno spettacolo visivo, ma un momento di connessione tra lo sport internazionale e la vita urbana quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano 13-15 marzo: vista dal braciere e vino artigianale

