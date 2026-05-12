Un video mostrerebbe il presidente della Comunità Islamica di Roma mentre invita i musulmani a votare compatto contro il referendum. Ahmed Vall, che ricopre anche il ruolo di organizzatore della festa del sacrificio prevista a fine maggio nella capitale, è il protagonista di questa registrazione. La scena si svolge in un contesto pubblico, con Vall che si rivolge direttamente a un pubblico di fedeli.

Si chiama Ahmed Vall, è il presidente del Cir, la comunità islamica di Roma ed è l’organizzatore della festa del sacrificio che si terrà nella Capitale a fine maggio. Lo stesso che, durante la celebrazione per la fine del Ramadan, invitava i fedeli a votare contro il referendum sulla giustizia: “Andate a votare per tutti i musulmani e per tutti i cittadini liberi. Se la magistratura non rimane indipendente, una delle prime vittime saremo noi musulmani. Quante volte hanno provato a chiudere le nostre moschee? Quante volte hanno provato a rimpatriare i nostri concittadini ingiustamente? Quante volte hanno provato a puntare il dito contro di noi senza una prova concreta?”, dice prima di elogiare la magistratura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il video che inchioda il presidente della Comunità Islamica di Roma: così invitava i musulmani a votare in massa per il No al referendum

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