Non so se andrò a votare al referendum preferisco che decidano gli eletti | così Carlo Conti

Durante una conferenza stampa al Festival di Sanremo, il direttore artistico è stato interrogato sulla sua possibile partecipazione al referendum sulla giustizia previsto per marzo. La sua risposta ha suscitato attenzione, lasciando intendere una preferenza per le decisioni prese dai rappresentanti eletti. La discussione sulla partecipazione al voto si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla politica e l’impegno civico.

La politica irrompe, seppur brevemente, nella sala stampa del Festival di Sanremo. Durante la consueta conferenza all’Ariston, al direttore artistico Carlo Conti è stato chiesto se parteciperà al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. La risposta del conduttore è stata netta e ha delineato una sua precisa visione del sistema istituzionale, smarcandosi dall’agone politico e rimettendo le decisioni tecniche nelle mani delle istituzioni preposte. “Non sono cose che mi riguardano, se voterò? Non lo so”, ha esordito Conti davanti ai giornalisti. Il direttore artistico ha poi articolato il suo pensiero, spiegando di prediligere l’esercizio della democrazia rappresentativa rispetto a quella diretta, affidandosi al principio della delega elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

