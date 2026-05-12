Il Viareggio con Fiale vola E Pegollo ha messo le ali

Il tecnico del Viareggio, affiancato dal suo vice, ha iniziato a guidare la squadra da quando è stato nominato. Da allora, i risultati ottenuti sono stati evidenti e hanno portato a un cambio di rotta per le zebre. Un giocatore in particolare, Pegollo, ha segnato due reti decisive che hanno contribuito a rafforzare la posizione della squadra in campionato. I numeri delle ultime partite testimoniano questa fase positiva.

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I numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a tante interpretazioni: Lorenzo Fiale da quando ha preso in mano la guida tecnica del Viareggio (insieme al suo giovane vice Gianmarco Orlandi) ha svoltato la stagione delle zebre. Mai una sconfitta in dieci partite (nove di campionato più la finale playoff ) con ben 7 vittorie e 3 pareggi ma soprattutto il significativo dato dei gol fatti: ben 22 in tutti (media di più di 2 reti a partita!). Dopo il successo 2-1 in rimonta nella finale playoff ad Agliana contro la Zenith Prato (battuta così tre volte su tre in stagione) gli spunti più interessanti li hanno offerti proprio l’espulso mister Fiale ed il “man of the match“ Pietro Pegollo (autore di una doppietta).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Viareggio con Fiale vola. E Pegollo ha messo le ali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Un super Pegollo mette le ali alle zebre. Continua il sogno promozione del Viareggio Il Viareggio di Fiale vola. Purro&Tieu spostano tantoIn Eccellenza a due giornate dalla fine il campionato è aperto solo per la corsa playoff, con la griglia ancora da definire (ma che dopo l’ultima... Argomenti più discussi: Zenith Prato beffata dal Viareggio: la finale play off si tinge di bianconero in extremis; Viareggio è un cielo sereno verso la finale playoff contro lo Zenith; Eccellenza, la finale playoff è del Viareggio: doppio Pegollo per continuare a sognare; Zenith Prato, sconfitta beffa nel recupero. Fiale prepara il Viareggio. Tatticamente sarà 3-5-2Che Viareggio sarà con Lorenzo Fiale alla guida tecnica? Molta curiosità c’è per vedere all’opera la squadra bianconera nel dopo Walter Vangioni sia dal punto di vista tattico sia soprattutto da ... lanazione.it