Il Viareggio di Fiale vola Purro&Tieu spostano tanto

A due turni dalla fine del campionato di Eccellenza, il quadro nelle zone alte e basse della classifica si sta delineando con chiarezza. La squadra locale si trova in testa e si avvicina alla conquista del titolo, mentre le formazioni di Purro e Tieu continuano a muoversi con continuità, influenzando gli equilibri della zona playoff e della zona retrocessione. La corsa ai posti utili si fa sempre più intensa e ancora tutta da definire.

In Eccellenza a due giornate dalla fine il campionato è aperto solo per la corsa playoff, con la griglia ancora da definire (ma che dopo l’ultima domenica ha preso una certa forma strizzando l’occhio al Viareggio), e soprattutto per la lotta salvezza. da cui è appena uscito matematicamente il Real Forte Querceta che ha stappato lo spumante senza giocare grazie ai risultati emersi dagli altri campi (e quella dei bianconerazzurri, sicuri di restare in Eccellenza con 180 minuti d’anticipo, è un’impresa decisamente degna di nota. dove tanti meriti li ha la coppia in panchina Della Bona-Bertocchi). Le zebre di Lorenzo Fiale (con lui 17 punti...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Viareggio di Fiale vola. Purro&Tieu spostano tanto Tieu brilla nel Viareggio. Con Fiale 11 punti in 5 gareIn Eccellenza la quintultima giornata di regular season ha visto vincere il Viareggio e perdere il Real Forte Querceta. Il Viareggio sceglie Fiale. Debutterà sabato ai PiniDopo l’esonero di Walter Vangioni il Viareggio per questo finale di stagione in Eccellenza (dov’è ancora in piena corsa per provare a salire in D... Viareggio Calcio. . Lorenzo Fiale dopo la vittoria di domenica contro la Pro Livorno Sorgenti 1919 - facebook.com facebook