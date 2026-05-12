Il viaggio verso Itaca Ghetti | Remiamo insieme per il nostro Comunale

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante del Circolo Bononia ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai soci e agli amici per sostenere il Teatro Comunale. Ha dichiarato di avere un legame personale e familiare con questa istituzione, motivando così il suo impegno nel promuoverne la tutela. La campagna si inserisce nel contesto di un percorso collettivo volto a rafforzare il sostegno al teatro locale.

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"Ho un grande legame con il Teatro Comunale. Una vocazione personale e una passione familiare. Per questo ho fatto una forte campagna di sensibilizzazione con amici e soci del Circolo Bononia per aiutare il nostro teatro: perché ci credo tanto". Rosanna Ghetti, presidente del Circolo Bononia, è la capofila dei rematori – il gruppo di privati cittadini che contribuiscono al progetto ‘I 72 Nostoi’ – assieme al marito Marco Zambelli, del ritorno a casa del Teatro Comunale di Bologna, in programma il 14 febbraio 2027. Al gruppo dei rematori aderiscono anche Sonia Bonfiglioli e Roberto Caldari, Franca Cirri Fignagnani, Domenico De Leo e Caterina Zanella, Ernesto Domínguez Porta, Anna Masutti, Paolo Mazzetti Gaito, Giancarlo Morisi, Patrizia Petrolati, Rita Rolli, Riccardo Roveroni, Stefania Sanna e Emanuele Scalambra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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