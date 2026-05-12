Il viaggio degli alpini a Genova | Un legame di stima e rispetto

Lo scorso fine settimana si è svolta a Genova la 97ª adunata nazionale degli Alpini, evento alla sua prima volta nella città. A partecipare è stato anche il neopresidente della sezione Ana Valtellinese, Luigi Colturi, che ha preso parte alle celebrazioni. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi Alpini provenienti da diverse regioni, unendo persone con un forte senso di appartenenza e rispetto.

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C’è sempre una prima volta, anche in fatto di adunate nazionali degli Alpini. Lo può confermare il neopresidente della sezione Ana Valtellinese Luigi Colturi, reduce da Genova che nel fine settimana ha fatto da cornice all’edizione numero 97. "Da alpino ho all’attivo 34 partecipazioni, compresa quella, sempre a Genova, del 2001. Certo, tornarci un quarto di secolo dopo da presidente, in testa alla sfilata, per me è stato qualcosa di indescrivibile, davvero mi emoziono ancora, se ripenso alle emozioni vissute domenica". Colturi ha condiviso il viaggio con un omonimo (ma nessuna parentela tra i due) che il presidente ha voluto espressamente al proprio fianco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il viaggio degli alpini a Genova: "Un legame di stima e rispetto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Il raduno degli Alpini? Una pagliacciata”. Bufera sulla candidata di Avs a Genova“Ci siamo ereditati questa pagliacciata del raduno degli Alpini, che ci occupano scuole e palestre, almeno si pagassero gli alberghi! Bloccano una... VIDEO | Il Vespucci saluta Genova: la visita di Crosetto, l'inno d'Italia e l'abbraccio degli AlpiniBagno di folla per il saluto all'Amerigo Vespucci, arrivato a Genova il 5 maggio e ora in partenza in direzione Stati Uniti dopo essere stato... Argomenti più discussi: Adunata degli alpini, si parte: cinquemila penne nere in viaggio per Genova; Il viaggio degli alpini a Genova: Un legame di stima e rispetto; Adunata degli alpini, Renzo Corazza ha raggiunto Genova a piedi da Pordenone: 37 giorni di viaggio; A piedi verso Genova: gli alpini di Mornago raccontano il viaggio tra boschi e sentieri. La mia #Adunata degli #Alpini a #Genova. La sfilata, un momento di fraternità, allegria ed emozione con i Gruppi di #Torriglia, #ValTrebbia, #ValleScrivia e Sezione di Genova in mezzo a due ali di persone entusiaste. Una bellissima giornata x.com Adunata degli Alpini a Genova reddit Il viaggio degli alpini a Genova: Un legame di stima e rispettoC’è sempre una prima volta, anche in fatto di adunate nazionali degli Alpini. Lo può confermare il neopresidente ... ilgiorno.it