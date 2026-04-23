“Ci siamo ereditati questa pagliacciata del raduno degli Alpini, che ci occupano scuole e palestre, almeno si pagassero gli alberghi! Bloccano una città per 3 giorni, la sporcano, bevono, fanno casino, ma a cosa servono questi raduni a spese della collettività. Non vedo l'ora se ne vadano ancora prima che arrivino”. Queste parole sono state scritte sui social da Lorena Lucattini, funzionario alla procura di Genova e candidata con Avs al Consiglio comunale di Genova. Parole molto forti contro un evento che da decenni si svolge in tutta Italia per celebrare uno dei corpi militari più gloriosi del nostro Paese. Parole che colpiscono soprattutto perché, nella loro durezza, che travalica la critica, sono state pronunciate da un funzionario pubblico che si è candidato per rappresentare le istituzioni di un Comune.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il raduno degli Alpini? Una pagliacciata”. Bufera sulla candidata di Avs a Genova

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