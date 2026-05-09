VIDEO | Il Vespucci saluta Genova | la visita di Crosetto l' inno d' Italia e l' abbraccio degli Alpini
Il veliero Amerigo Vespucci è arrivato a Genova il 5 maggio, accolto da una grande folla di persone che si sono radunate per salutarlo. Durante la visita, sono stati eseguiti l'inno d'Italia e alcuni momenti di abbraccio tra gli Alpini e il personale della nave. Dopo alcuni giorni di permanenza, la nave sta ora lasciando il porto per dirigersi verso gli Stati Uniti.
Bagno di folla per il saluto all'Amerigo Vespucci, arrivato a Genova il 5 maggio e ora in partenza in direzione Stati Uniti dopo essere stato visitato da tanti genovesi in questi giorni di festa in concomitanza con l'Adunata degli Alpini.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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