VIDEO | Il Vespucci saluta Genova | la visita di Crosetto l' inno d' Italia e l' abbraccio degli Alpini

Il veliero Amerigo Vespucci è arrivato a Genova il 5 maggio, accolto da una grande folla di persone che si sono radunate per salutarlo. Durante la visita, sono stati eseguiti l'inno d'Italia e alcuni momenti di abbraccio tra gli Alpini e il personale della nave. Dopo alcuni giorni di permanenza, la nave sta ora lasciando il porto per dirigersi verso gli Stati Uniti.

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