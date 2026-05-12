Negli ultimi giorni si è assistito a una rapida ascesa di un partito di destra molto piccolo, che in breve tempo è passato dall’essere una formazione marginale a diventare la principale forza politica del paese, ottenendo il sostegno per la guida del governo. Questa crescita ha sollevato preoccupazioni sui possibili effetti sul governo e sulla stabilità politica. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, che seguono con attenzione gli sviluppi futuri.

Un piccolissimo partito di destra nell’arco di un tempo molto breve è cresciuto al punto da diventare prima forza politica esprimendo la guida del governo. Vi hanno concorso i demeriti altrui e i meriti di una autentica leader, venuta dalla gavetta e apprezzata per un mix di passione civile e di buon senso. Ha seguito due fondamentali parametri di governo: la collocazione occidentale e mediterranea dell’Italia nella fase storica della confrontation con la Cina (e la Russia ) e il controllo dei conti pubblici in un Paese pesantemente indebitato. Nonostante l’impopolarità del presidente Usa in Europa e la pressione delle guerre sulla finanza pubblica, per molti continua a garantire stabilità nelle alleanze internazionali e nella politica di bilancio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il vero rischio per la premier? I suoi ministri

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