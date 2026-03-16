giustizia illiberale il vero rischio per la costituzione

Si osserva come un settore politico del paese, che ha avuto un ruolo importante nella storia nazionale, stia progressivamente allontanandosi dai valori tradizionali e dalle sue origini. Questa trasformazione si manifesta attraverso atteggiamenti e politiche che mettono in discussione principi fondamentali della Costituzione, suscitando preoccupazione tra chi difende lo stato di diritto e le libertà civili.

Si prova amarezza nel constatare come un’area politica della nazione che ha avuto, nelle sue articolazioni, un ruolo rilevante nella nostra storia, stia perdendo l’anima e tante delle sue radici. C’era un tempo in cui l’attenzione per i popoli che si sollevavano era, a sinistra, un atto dovuto. Giuseppe Di Vittorio rinunciò persino alla segreteria della Cgil per la sua istintiva solidarietà con gli ungheresi che si ribellavano all’intervento sovietico nel 1956. Massimo D’Alema da presidente del Consiglio nel 1999 magari avvisò in ritardo il Parlamento della partecipazione italiana ai bombardamenti di Belgrado (decisi magari un po’ forzando il cosiddetto diritto internazionale con la forse impropria copertura della Nato): ma nella sua scelta c’era una concreta solidarietà al popolo kosovaro massacrato da Slobodan Milosevic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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