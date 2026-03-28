Cena a tre con Meloni Tajani e Salvini a casa della premier L' input ai ministri | Mettete le marce alte

Nella serata di ieri si è svolto un incontro a casa della premier, con la partecipazione di Salvini e Tajani. Secondo fonti di governo, si è trattato di una riunione di routine per discutere della situazione politica attuale. La conversazione si è svolta a porte chiuse e non sono stati forniti dettagli ulteriori sui contenuti affrontati.

Un vertice a cena, a casa di Giorgia Meloni, con al tavolo Matteo Salvini e Antonio Tajani. Una riunione di routine, per fare il punto sulla situazione, assicurano qualificate fonti di governo, invitando a non ricamare sulla notizia. Ma l'incontro di ieri sera cade al termine della settimana più turbolenta per l'esecutivo, a pochi giorni dalla debacle referendaria e in uno scenario di incertezza, fra il gasolio che raggiunge picchi di 2,7 euro al litro, il conflitto in Medio Oriente che non dà segnali di de-escalation e l'ira degli industriali per i tagli a Transizione 5.0 nel decreto fiscale. Senza contare il pressing delle opposizioni perché la premier riferisca in Parlamento sulle linee di indirizzo del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cena a tre con Meloni, Tajani e Salvini a casa della premier. L'input ai ministri: "Mettete le marce alte" Articoli correlati Meloni invita a cena Salvini e Tajani: vertice a tre dopo la sconfitta al referendum. La premier teme un calo nei sondaggiNon una riunione ufficiale e nemmeno un vertice convocato a Palazzo Chigi, ma una cena lontano dai riflettori. Governo, ieri vertice Meloni-Tajani-Salvini: incontro a margine Cdm poi cena da premier(Adnkronos) – Raccontano che ieri Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, già a margine del Cdm si siano fermati a parlare, per poi darsi... Contenuti e approfondimenti su Cena a tre con Meloni Tajani e Salvini... Temi più discussi: Le foto a cena si moltiplicano: con il sottosegretario anche Giusi Bartolozzi; POST – REFERENDUM: MELONI, DIMETTERNE DUE (O TRE) PER SALVARE TUTTI GLI ALTRI AL GOVERNO; Delmastro paga per una cena, non per come ha gestito Dap e carceri; Meloni va da Fedez a Pulp Podcast: Sorteggio, lista con le opposizioni. Il rapper: Schlein ha rifiutato. Cena a tre con Meloni, Tajani e Salvini: all'esame le conseguenze della sconfitta al referendumL'incontro è avvenuto a casa della premier, obiettivo il rilancio dell'azione di governo per riguadagnare la fiducia degli elettori ... msn.com Meloni riunisce i vicepremier Tajani e Salvini a cena: l'allerta nel governo dopo il referendumCena riservata nella villa di Giorgia Meloni, a Roma sud. Attorno al tavolo, ieri sera, dopo il Consiglio dei ministri, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Un vertice a tre, informale n ... repubblica.it stasera pizza....buona cena - facebook.com facebook #Locatelli, la cena della discordia con i simboli Inter scalda il tifo Juve sui social x.com