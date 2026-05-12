Durante una partita al Challenger di Zagreb, tra i giocatori Monteiro e Andrade, venti molto forti hanno investito il campo, facendo volare alcuni cartelloni pubblicitari. Le raffiche improvvise hanno reso necessario sospendere l'incontro per motivi di sicurezza. La partita si è interrotta temporaneamente mentre le condizioni atmosferiche si stabilizzavano, lasciando spazio a un riassetto degli eventi sul campo.

Succede durante la partita al Challenger di Zagreb, in Croazia, tra Monteiro e Andrade: fortissime raffiche di vento si abbattono sul campo, costringendo gli organizzatori a interrompere il match per preservare l'incolumità dei giocatori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il vento è impressionante, i cartelloni volano via: partita sospesa

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