Lugo torna al Medioevo con il palio della Contesa Estense

Lugo si appresta a vivere l’edizione 2026 del Palio – Contesa Estense, che si terrà dal 9 al 17 maggio. L’evento richiama ogni anno molti partecipanti e spettatori, con gare e rievocazioni storiche che ricostruiscono il periodo medievale. La manifestazione coinvolge diverse frazioni e si svolge con un calendario ricco di appuntamenti legati alla tradizione locale. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati provenienti da diverse zone.

Lugo si prepara a fare un tuffo nella storia con l’edizione 2026 del Palio – Contesa Estense, in programma dal 9 al 17 maggio, uno degli eventi più sentiti e identitari della città. Una manifestazione capace di coinvolgere l’intera comunità in un ricco calendario di iniziative che uniscono rievocazione storica, spettacolo, musica, tradizioni popolari ed enogastronomia, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’edizione 2026 prenderà ufficialmente il via sabato 18 aprile con la conferenza stampa di presentazione, in programma alle ore 10.30 nel Salone Estense della Rocca di Lugo. A seguire, un momento conviviale davanti al monumento a Francesco Baracca, realizzato in collaborazione con AVIS Lugo, che nella stessa giornata presenterà anche la nuova Plasmamobile Avis-go. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it A San Casciano torna la magia del Medioevo con il Carnevale SancascianeseLa macchina spettacolare del Carnevale Medievale Sancascianese, edizione 2026, si è messa in moto. Paramount porta Warner Bros. Discovery in tribunale: al centro della contesa l’accordo con NetflixContinua la guerra tra le major di Hollywood dopo l'accordo con il colosso dello streaming e l'offerta del gruppo di David Ellison. Contesa Estense di Lugo, bandiere del Bianco in trionfoNell’ambito della settimana della Contesa Estense di Lugo, all’inizio di questo mese di ottobre si è disputato, a distanza di due anni, un torneo sbandieratori over 40 in presenza nella cornice del ... ilrestodelcarlino.it Pronto il programma della Contesa EstenseIl programma della Contesa Estense 2026 è già pronto. Con lauto anticipo – gli eventi si svolgeranno a partire dal 18 aprile - gli organizzatori della manifestazione hanno già definito la cronologia ... ilrestodelcarlino.it