Dalla Contesa Estense al Sonora Fest ma anche concerti e instagrammer | si accende il weekend nel ravennate

Da ravennatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel ravennate il fine settimana si presenta con un calendario vario e denso di eventi. Tra la Contesa Estense, il Sonora Fest, concerti e incontri dedicati agli appassionati di social media, la zona si anima con manifestazioni di diversa natura. Si svolgono spettacoli, festival culturali e iniziative pensate per coinvolgere persone di tutte le età, offrendo un ventaglio di possibilità per passare i prossimi giorni.

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende il ravennate, tra grandi eventi, festival culturali, musica dal vivo e iniziative per tutte le età. Dalle rievocazioni storiche che animano le piazze ai linguaggi contemporanei dei giovani creator, passando per teatro, letteratura e mostre, il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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