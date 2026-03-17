Inclusione scolastica | Tribunale ordina al Comune di garantire le ore previste nel PEI Il bilancio non può comprimere i diritti degli studenti con disabilità
Il Tribunale Ordinario di Novara ha emesso un'ordinanza il 13 marzo 2026, in cui ordina al Comune di garantire le ore previste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità. La decisione si riferisce a un caso in cui il bilancio dell'ente non può ridurre i diritti degli alunni con bisogni speciali, assicurando che vengano rispettate le quantità di assistenza stabilite.
Con ordinanza del 13 marzo 2026, il Tribunale Ordinario di Novara ha ordinato a un Comune del novarese di garantire immediatamente a un minore con disabilità le ore di assistenza educativa specialistica previste nel suo Piano Educativo Individualizzato, cessando una condotta qualificata come discriminatoria ai sensi dell'art. 2 della legge n. 672006. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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