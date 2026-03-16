Inclusione scolastica | il Tribunale di Novara ordina al Comune di garantire le ore previste nel PEI Il bilancio non può comprimere i diritti degli studenti con disabilità
Il Tribunale di Novara ha emesso un'ordinanza il 13 marzo 2026 che impone al Comune di garantire le ore di integrazione previste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità. La decisione riguarda un caso specifico in cui il bilancio comunale non può ridurre i diritti degli studenti con disabilità, sottolineando l'obbligo di rispettare le esigenze educative e di inclusione.
Con ordinanza del 13 marzo 2026, il Tribunale Ordinario di Novara ha ordinato a un Comune del novarese di garantire immediatamente a un minore con disabilità le ore di assistenza educativa specialistica previste nel suo Piano Educativo Individualizzato, cessando una condotta qualificata come discriminatoria ai sensi dell'art. 2 della legge n. 672006. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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