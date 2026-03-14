Arisa in concerto a Palermo | il tour estivo fa tappa al Teatro di Verdura per la rassegna Dream Pop Fest

Da palermotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arisa si esibirà in concerto a Palermo al Teatro di Verdura nell’ambito della rassegna Dream Pop Fest. La cantante, reduce dalla partecipazione a Sanremo con la canzone “Magica Favola”, ha raggiunto la top 10 della classifica Fimi dei singoli più venduti e si è esibita con successo a Roma e Milano, entrambe sold out. Ora annuncia le prime date del suo tour estivo.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend L'appuntamento è sul palco del Teatro di Verdura per la rassegna Dream Pop Fest. Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da “Sincerità” a “La notte”, fino a “Controvento”, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme a “Magica Favola” e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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