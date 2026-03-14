Arisa in concerto a Palermo | il tour estivo fa tappa al Teatro di Verdura per la rassegna Dream Pop Fest

Arisa si esibirà in concerto a Palermo al Teatro di Verdura nell’ambito della rassegna Dream Pop Fest. La cantante, reduce dalla partecipazione a Sanremo con la canzone “Magica Favola”, ha raggiunto la top 10 della classifica Fimi dei singoli più venduti e si è esibita con successo a Roma e Milano, entrambe sold out. Ora annuncia le prime date del suo tour estivo.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend L'appuntamento è sul palco del Teatro di Verdura per la rassegna Dream Pop Fest. Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da “Sincerità” a “La notte”, fino a “Controvento”, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme a “Magica Favola” e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Madame in concerto a Palermo: al Teatro di Verdura per il Dream Pop FestLa cantautrice farà tappa a Palermo l’11 settembre quando salirà sul palco del Teatro di Verdura all’interno del Dream Pop Fest, festival organizzato... Emma in concerto a Palermo: l'artista al Teatro di Verdura per il Dream Pop FestStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Emma quest’estate... Tutti gli aggiornamenti su Arisa in concerto a Palermo il tour... Temi più discussi: Palermo | ARISA – SUMMER TOUR; Arisa annuncia le prime date live estive: in concerto a Zafferana Etnea e Palermo; Arisa torna in Sicilia: ufficiali le date di Zafferana Etnea e Palermo per il tour 2026; Arisa annuncia il Summer Tour 2026 dopo Sanremo. Arisa, annunciato il concerto a Caserta: il 15 luglio al Belvedere di San LeucioReduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con Magica Favola — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top ... msn.com Arisa a Cervia: l’11 luglio il concerto in Piazza GaribaldiDopo il Festival di Sanremo, Arisa annuncia le prime date del suo nuovo tour estivo: tra le tappe in calendario c'è anche Cervia. La cantante si esibirà ... ravennaedintorni.it Palermo e provincia concerti già annunciati estate 2026 calendario aggiornato Palermo Serena Brancale 12 Giugno Teatro di Verdura Enrico Nigiotti 19 Giugno Teatro di Verdura Michele Zarrillo 20 Giugno Teatro di Verdura Delia 21 Giugno Teatr - facebook.com facebook