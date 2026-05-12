Il Teatro Testaccio ospita uno spettacolo di burlesque e varietà intitolato La Ri-rivista di Lola Lustrini. Lo spettacolo rende omaggio al teatro di rivista classico e coinvolge il pubblico con numeri di varietà e performance di burlesque. La rappresentazione si svolge in una cornice teatrale dedicata all’intrattenimento di questo genere. Lo spettacolo è in programma in una data non specificata.

Cosa: La Ri-rivista di Lola Lustrini, un coinvolgente spettacolo di burlesque e varietà che omaggia il classico teatro di rivista. Dove e Quando: Teatro Testaccio di Roma, Giovedì 28 maggio alle ore 20:30. Perché: Per godersi una serata esilarante, ironica e seducente, in un viaggio esplorativo tra le tradizioni folcloristiche e musicali di tutto il mondo. Il panorama teatrale capitolino si prepara a vivere un’esperienza unica, in cui il fascino squisitamente retrò incontra l’energia vibrante della performance contemporanea. La prestigiosa Residenza Artistica Burlesque presenta il ritorno in scena de La Ri-rivista di Lola Lustrini, uno spettacolo che si preannuncia già come uno degli appuntamenti più intriganti della stagione.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Teatro Testaccio si Colora di Sensualità con La Rivista di Lola Lustrini

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