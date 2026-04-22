Capodimonte si colora con l' infiorata per la Madonna delle Grazie

Il 26 aprile, a Capodimonte, si svolge l'infiorata dedicata alla Madonna delle Grazie, un evento tradizionale che coinvolge la comunità locale. La giornata combina aspetti religiosi e culturali, con decorazioni floreali che abbelliscono le strade e i luoghi di culto della zona. La manifestazione richiama l'attenzione di residenti e visitatori, creando un momento di aggregazione e di celebrazione della tradizione.

A Capodimonte, il 26 aprile, è fissato un appuntamento che unisce fede, storia e identità collettiva. Alle ore 19, infatti, il borgo celebra la tradizionale processione con l'immagine della Madonna delle Grazie, protettrice del paese.Il percorso della processioneLa partenza è fissata davanti la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Madonna delle Grazie di Anderlecht, 21 febbraio: una luce abbagliante avvolge la statuaMolti secoli fa, nella notte di Pentecoste, una luce abbagliante avvolse la statua della Madonna delle Grazie venerata a Anderlecht, in Belgio. Benevento, anche la Basilica della Madonna delle Grazie al centro della rigenerazione urbanaIl Comune di Benevento ha ufficialmente inserito la Basilica della Madonna delle Grazie nel piano strategico di rigenerazione urbana del Programma di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stupore dell’immondizia fra gli antichi maestri; Capodimonte, mostra e donazione opera Carlo Maria Mariani da Fondazione - Napoli Village - Quotidiano di; Napoli, al museo di Capodimonte la mostra I Segni dei Tempi di Mariani; La scia del 13 aprile era un razzo cinese: l’Osservatorio di Capodimonte chiude il caso. Capodimonte, con Fugazza la porcellana diventa performanceCon la mostra 'Sete' e la performance 'Acque dentro' il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Polo delle Arti Caselli Palizzi di Napoli presentano, dal 31 gennaio, l'opera dell'artista Gaia Fugazza, ... ansa.it Napoli, al museo di Capodimonte la mostra I segni dei tempi di MarianiDa giovedì 16 aprile fino al 14 luglio al Museo e Real Bosco di Capodimonte si terrà una mostra in occasione della donazione - da parte ... msn.com Riflettori puntati su due uffici circoscrizionali rispettivamente della seconda e della terza municipalità: siamo in piazza Dante e a Capodimonte, dove fino a qualche anno fa sarebbe andata in scena una sorta di "mercimonio". Agli atti un tariffario: "dalle 30 alle 5 - facebook.com facebook In occasione della Giornata Mondiale della Terra il 22 aprile, il Museo e Real Bosco di Capodimonte vi invita alla scoperta di un percorso affascinante attraverso i motivi naturali reinterpretati dall’arte contemporanea e custoditi nella Chiesa di San Gennaro # x.com