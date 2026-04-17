Marche Teatro alzato il sipario sulla Stagione 2026 2027 | Siamo il cuore pulsante verso Ancona 2028

È stata presentata la programmazione della stagione 20262027 di Marche Teatro, teatro pubblico della regione. La rassegna include diverse iniziative e spettacoli, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e promuovere la cultura locale. La direzione ha dichiarato che questa stagione rappresenta un passo importante in vista dell’assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura prevista per il 2028.

ANCONA – Non è solo un cartellone di spettacoli, ma un manifesto culturale che guarda dritto al traguardo di Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028. Marche Teatro ha presentato la nuova Stagione 20262027: un viaggio ambizioso intitolato "SEGNIdiversi", che vedrà alternarsi sul palco delle.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ancona è Capitale Italiana della Cultura 2028: il capoluogo delle Marche vince con il progetto “Questo Adesso”Nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, il ministro Alessandro Giuli ha aperto la busta consegnatagli dal presidente della giuria... "Porta del mare, cuore delle Marche", Ancona protagonista alla Bit 2026 a MilanoANCONA - Domani Ancona sarà in vetrina alla Bit, la Borsa internazionale del turismo milanese dove la città già nel 2025 aveva rivestito un ruolo di... Tutti gli aggiornamenti Montalto delle Marche, si apre Le vie del teatro con Goldoni al Teatro della Fiaba e della PoesiaDomenica 19 aprile il primo appuntamento della rassegna firmata AIFAS e Gli o’Scenici APS, nato da un percorso internazionale tra spettacolo, formazione e inclusione ... lanuovariviera.it Il teatro torna protagonista a Montalto Marche con il progetto ArtemideSi apre a Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) Le vie del teatro, articolato percorso teatrale nell'ambito del Progetto Artemide. (ANSA) ... ansa.it