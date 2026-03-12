La denuncia della Stazione ornitologica abruzzese | Qualcuno dichiara guerra anche ai nidi di rondine

La Stazione ornitologica abruzzese ha segnalato che i nidi di rondine e di altri uccelli urbani sono a rischio scomparsa. L’attenzione si concentra sul Balestruccio, che trova difficoltà a nidificare a causa delle nuove costruzioni edilizie. La denuncia evidenzia come le modifiche urbanistiche abbiano inciso sulla presenza di questi uccelli nei contesti cittadini, mettendo in discussione la loro sopravvivenza nelle aree di interesse.

L'associazione ambientalista denuncia come stiano sparendo i nidi di rondine nel Pescarese a causa delle tecniche di costruzione dei nuovi edifici che contrastano questo genere di presenza "Il Balestruccio, come indica il nome latino della specie, è uno degli uccelli più legati agli ambienti urbanizzati ed alle case dove costruisce i tipici nidi di fango sotto i cornicioni. Spesso confuso con la simile Rondine, a differenza di questa possiede abitudini più tipicamente coloniali e nei siti di riproduzione a volte si concentrano anche decine di nidi. È evidente a chiunque che un uccello insettivoro come il Balestruccio non solo non è dannoso ma anzi, e soprattutto nel periodo dell’allevamento dei pulli, catturando in volo oltre 1. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Leggi anche: Trento dichiara guerra ai furbetti della spazzatura: in arrivo nuove fototrappole

Maltempo, scuole chiuse a Città della Pieve mercoledì 7 gennaio: stop anche ai nidiScuole di ogni ordine e grado, inclusi i nidi, chiuse domani 7 gennaio a Città della Pieve per rischi legati a meteo e viabilità.

Altri aggiornamenti su La denuncia della Stazione ornitologica...

Temi più discussi: San Lorenzo, la denuncia di una studentessa minorenne: Un uomo mi ha colpita con un pugno; Sulmona, sporcizia e degrado in zona stazione centrale. La denuncia dei residenti; La denuncia dei pendolari: ancora ritardi dei treni a Bari; La denuncia di un lavoratore della marineria: Il porto è insabbiato, è diventato impossibile lavorare [VIDEO].

Bloccarono la stazione di Reggio Emilia, la Digos denuncia una ventina di manifestanti dei centri socialiReggio Emilia, 22 gennaio 2026 – Una ventina di manifestanti dei centri sociali sono stati denunciati dalla questura per aver occupato la stazione lo scorso 22 settembre in occasione dello sciopero ... ilrestodelcarlino.it

Stuprata alla stazione Garibaldi: a Milano la denuncia di una diciottenne, telecamere al setaccioL’orologio segna le tre e cinquanta, giovedì mattina, quasi l’alba. Una ragazza di diciotto anni, una giovane ucraina, viene soccorsa in piazza Sigmund Freud, fuori dalla stazione ferroviaria di ... milano.repubblica.it

+++ Treni nel caos in Toscana: protesta in corso alla stazione di Pisa - Gli aggiornamenti +++ - facebook.com facebook

Il 7 e 8 marzo 2026 alla Stazione Leopolda di Firenze torna l’evento di @AISOfficial_ITA Toscana dedicato ai grandi vini del territorio “Eccellenza di Toscana 2026”. Il 4 marzo l’anteprima dedicata a “101 WINE – I migliori 101 vini della Toscana 2026” bit.ly/ecc x.com