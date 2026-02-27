Stazione di ricarica bus cantiere fermo in via Mitolo | Attendiamo la sentenza del Tar

Un cantiere per la stazione di ricarica dei bus in via Mitolo è attualmente fermo, poiché si attende la decisione del Tar. La situazione, che coinvolge le procedure amministrative, potrebbe influenzare i tempi di avvio del nuovo sistema di trasporto pubblico locale denominato Brt. La sospensione dei lavori ha generato incertezza sulle tempistiche di completamento dell’opera.

Un colpo di scena, a colpi di carte bollate, che rischia di complicare i piani del Comune per la messa in funzione del nuovo sistema di trasporto pubblico locale denominato Brt. Lo scorso 24 febbraio, a Bari, erano partiti i lavori per la realizzazione della stazione di ricarica per i bus. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Stazione di ricarica in via Mitolo, partiti i lavori: 40 posti per i bus elettrici del trasporto pubblicoL'opera, che nei mesi scorsi è stata al centro del dibattito cittadino per le proteste degli ambientalisti, risulterà strategica per l'attivazione...

Poggiofranco, stazione ricarica bus via Mitolo: al via i lavori da 4 milioni di euro. Ambientalisti furiosi: «Ignorati»Alla fine le ruspe sono arrivate ieri mattina e hanno iniziato a liberare la zona per fare spazio alla prima stazione di ricarica per bus elettrici...

