Stazione di ricarica bus cantiere fermo in via Mitolo | Attendiamo la sentenza del Tar

Da baritoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cantiere per la stazione di ricarica dei bus in via Mitolo è attualmente fermo, poiché si attende la decisione del Tar. La situazione, che coinvolge le procedure amministrative, potrebbe influenzare i tempi di avvio del nuovo sistema di trasporto pubblico locale denominato Brt. La sospensione dei lavori ha generato incertezza sulle tempistiche di completamento dell’opera.

Un colpo di scena, a colpi di carte bollate, che rischia di complicare i piani del Comune per la messa in funzione del nuovo sistema di trasporto pubblico locale denominato Brt. Lo scorso 24 febbraio, a Bari, erano partiti i lavori per la realizzazione della stazione di ricarica per i bus. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Stazione di ricarica in via Mitolo, partiti i lavori: 40 posti per i bus elettrici del trasporto pubblicoL'opera, che nei mesi scorsi è stata al centro del dibattito cittadino per le proteste degli ambientalisti, risulterà strategica per l'attivazione...

Poggiofranco, stazione ricarica bus via Mitolo: al via i lavori da 4 milioni di euro. Ambientalisti furiosi: «Ignorati»Alla fine le ruspe sono arrivate ieri mattina e hanno iniziato a liberare la zona per fare spazio alla prima stazione di ricarica per bus elettrici...

Sono raccolti link e contenuti legati all'argomento.

Temi più discussi: Stazione di ricarica in via Mitolo, partiti i lavori: 40 posti per i bus elettrici del trasporto pubblico; Poggiofranco, stazione ricarica bus via Mitolo: al via i lavori da 4 milioni di euro. Ambientalisti furiosi: Ignorati; E-bus: Hitachi ricarica in 20 secondi alle fermate; Curiosità: iniziano a circolare i primi bus elettrici, ma per Valiante il trasporto pubblico è in alto mare.

Poggiofranco, stazione ricarica bus via Mitolo: al via i lavori da 4 milioni di euro. Ambientalisti furiosi: «Ignorati»Alla fine le ruspe sono arrivate ieri mattina e hanno iniziato a liberare la zona per fare spazio alla prima stazione di ricarica per bus elettrici in via Mitolo a Poggiofranco a Bari. Si ... quotidianodipuglia.it

stazione di ricarica busVia Mitolo, al via i lavori per il nuovo hub di ricarica elettrica del trasporto pubblico con 40 stalli per i busIl progetto comprende anche l’installazione di un impianto di pubblica illuminazione a led, un sistema di videosorveglianza e la costruzione di locali di servizio per gli operatori addetti alla manute ... giornaledipuglia.com

