V enezia, 11 mag. (askanews) – Alla Biennale Arte 20026 il Padiglione della Repubblica Democratica di Timor-Est alla sua seconda partecipazione presenta Across Words a cura di Loredana Pazzini Paracciani. Al centro del padiglione troviamo Tais Don, un’opera della novantenne tessitrice e attivista Veronica Pereira Maia, creata per commemorare le 271 vittime del massacro di Santa Cruz, avvenuto a Dili il 12 novembre 1991 durante l’occupazione indonesiana. Mentre il tais è un tessuto tradizionale realizzato a mano, prevalentemente da donne, caratterizzato da motivi e forme, Pereira Maia ha iscritto su ciascuno dei cinque pannelli i nomi delle vittime.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il tais è un tessuto tradizionale di Timor-Est realizzato a mano, prevalentemente da donne, caratterizzato da motivi e forme

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