Il processo di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale ha coinvolto diverse fasi di confronto e partecipazione con la comunità e le sue forze vive. Durante l’iter, sono stati organizzati incontri pubblici e consultazioni per raccogliere contributi e opinioni. Questa modalità ha caratterizzato il percorso, che si è svolto in modo trasparente e condiviso, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’iter di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale è stato scandito da diverse fasi di confronto e partecipazione con la Città e le sue forze vive. Gli indirizzi approvati nel dicembre 2022 (poco più di 3 anni fa) sono stati oggetto di confronto con associazioni e cittadini nell’autunno del 2023 e proprio gli spunti e le proposte emerse divennero parte integrante della delibera di Consiglio Comunale del 2024 in cui sono stati integrati gli indirizzi strategici del Piano, ma non è finita qui. Infatti, una volta approvato il Preliminare di Piano nel gennaio 2025 abbiamo adottato una nuova delibera di Giunta che recepiva ulteriori contributi giunti dopo la pubblicazione del documento Preliminare ”, è quanto specifica in una nota l’ assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Chiusolo: “Percorso Puc caratterizzato da confronto e partecipazione”

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