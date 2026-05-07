Un anno dopo l'avvio delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, si susseguono dubbi e domande sulla possibilità di revisione per alcuni coinvolti. Si discute se una persona possa presentare istanza di revisione prima di essere condannata definitivamente e quali siano le implicazioni legali di eventuali prove emerse in fase di dibattimento. La situazione rimane complessa e al centro del dibattito pubblico.

Andrea Sempio sarà rinviato a giudizio? E le presunte prove reggeranno in aula? Alberto Stasi può chiedere la revisione? E a quel punto cosa accadrà? Sono tutti interrogativi che molti italiani si sono posti in questo ultimo anno, in relazione alle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Parte dell’opinione pubblica infatti crede che la verità sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, non sia ancora completa o corretta. E di certo c’è che da un lato Sempio, amico storico del fratello della vittima Marco Poggi, sia in effetti indagato, dall’altro Stasi, fidanzato della vittima, stia scontando una pena a 16 anni confermata in Cassazione nel 2016.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il costituzionalista: "Stasi può chiedere la revisione anche prima di una condanna di Sempio”

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