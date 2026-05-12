Il sosia virtuale di Bubbles che ha recitato la parte del vero scimpanzé di Michael Jackson con il plauso di Peta
Un sosia virtuale di Bubbles, lo scimpanzé che ha vissuto con il cantante, è stato creato in grafica 3D tramite tecnologia CGI. La riproduzione digitale ha ricevuto l'apprezzamento di un'organizzazione animalista. La versione digitale è stata realizzata per evitare che l'originale, di 43 anni e residente in un santuario in Florida, fosse coinvolto nelle riprese di produzione.
Un Bubbles virtuale per le riprese del biopic su Michael Jackson D’altronde la Lionsgate, casa cinematografica produttrice del film di Antoine Fuqua che ha incassato tra i 94 e i 100 milioni di dollari soltanto nel weekend di apertura – ha impiegato mezzi e tecniche importanti per realizzare la versione virtuale dello scimpanzé che visse con Jackson a Los Angeles fino al 1988 nella casa della famiglia al 4641 di Hayvenhurst Avenue ad Encino, prima di essere trasferito al Neverland Ranch appena comprato dal cantante. Usare il Bubbles ormai quarantatreenne per le riprese sarebbe risultato infatti incompatibile con le regole etiche che, grazie...🔗 Leggi su Vanityfair.it
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