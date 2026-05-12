Il sosia virtuale di Bubbles che ha recitato la parte del vero scimpanzé di Michael Jackson con il plauso di Peta

Un sosia virtuale di Bubbles, lo scimpanzé che ha vissuto con il cantante, è stato creato in grafica 3D tramite tecnologia CGI. La riproduzione digitale ha ricevuto l'apprezzamento di un'organizzazione animalista. La versione digitale è stata realizzata per evitare che l'originale, di 43 anni e residente in un santuario in Florida, fosse coinvolto nelle riprese di produzione.

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