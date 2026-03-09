Masci trionfa a Pescara | Un risultato incredibile sarò il sindaco di tutti

Carlo Masci ha vinto le elezioni a Pescara e sarà il nuovo sindaco della città. Questo risultato segna un cambio di passo nel panorama politico locale, con Masci che ha ottenuto il sostegno della maggioranza degli elettori. La sua vittoria viene celebrata come un traguardo importante, e lui afferma che il suo ruolo sarà quello di rappresentare tutti i cittadini.

Il panorama politico di Pescara vive un momento di svolta decisiva con la conferma di Carlo Masci alla guida della città adriatica. La notizia della sua ri-elezione emerge con forza dai dati delle consultazioni suppletive tenutesi l'8 e il 9 marzo 2026, segnando la conclusione di un iter elettorale complesso e a tratti tormentato. Il sindaco uscente, sostenuto con vigore dalla coalizione di centrodestra, ha espresso una soddisfazione profonda, definendo il risultato ottenuto come qualcosa di incredibile e superiore alle sue stesse aspettative della vigilia. Questa vittoria non rappresenta solo un traguardo personale, ma sancisce la tenuta di una linea amministrativa che ha dovuto affrontare il giudizio degli elettori per una seconda volta in tempi brevi.