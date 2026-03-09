A Pescara, la sinistra ha tentato di cambiare il sindaco ma il tentativo non è andato a buon fine. Carlo Masci è stato confermato alla guida della città con oltre il 50% delle preferenze degli elettori. La vittoria di Masci ha significato la conferma della sua posizione già in carica, mentre il tentativo di opposizione non ha ottenuto i risultati sperati.

Le toghe avevano dato ragione al campo largo e riaperto 23 seggi su 170 dopo due anni dalle elezioni. Ma il voto non cambia La sinistra a Pescara ha fallito. Carlo Masci è stato riconfermato sindaco con oltre il 50% delle preferenze. “È un plebiscito, sono commosso” ci ha detto al telefono. La sinistra aveva provato a strappargli la fascia tricolore, ma non ci è riuscita. I candidati del campo largo (riunitisi) avevano fatto ricorso dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno del 2024 che lo avevano “incoronato” sindaco con il 50% delle preferenze. I giudici, accogliendo il le lamentele dei candidati sindaci perdenti, avevano deciso di riaprire 23 seggi su 170. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fallisce il blitz della sinistra a Pescara: Masci riconfermato sindaco

Articoli correlati

Pescara, elezioni: Giovani Democratici in campo per Costantini tra querela e sfida al sindaco Masci.Pescara in Movimento: I Giovani Democratici Scendono in Campo per Costantini tra Polemiche e Pioggia La campagna elettorale per il comune di Pescara...

Pescara compie 99 anni, è nata il 12 gennaio 1927. Il sindaco Masci: "La città diventa sempre più bella"«Buon compleanno Pescara, il 12 gennaio di 99 anni fa nasceva la nostra meravigliosa Pescara».

Tutto quello che riguarda Fallisce il blitz della sinistra a...

Discussioni sull' argomento Ladri di rame al Centro anziani, il colpo fallisce grazie al blitz dei barracelli di Alghero; Libano, blitz di Israele per la salma del pilota ucciso nel 1986. Missione fallita, 41 morti; Articolo - Prevenzione droghe e politiche della nuova maggioranza. Fallimento e pericolo; Greenpeace a rischio fallimento dopo multa per danni da 345 mln.

Ladri di rame al Centro anziani, il colpo fallisce grazie al blitz dei barracelli di AlgheroAlghero. Ancora un assalto al rame. L’obiettivo nel mirino era l’ex Centro Residenziale Anziani di viale della Resistenza. Ma questa volta il colpo è sfumato. Domenica 1 marzo, intorno alle 22.30, una ... sassarinotizie.com

Lequile, tentano di scardinare lo sportello bancomat ma il colpo fallisce: la cassaforte abbandonata in strada x.com

Io ci metto pure le scorzette... che bontà! Non fallisce nemmeno un barattolo - facebook.com facebook