Ducati sta attraversando una fase di tensioni interne che coinvolgono diversi membri del team, con alcune fonti che indicano attriti tra i piloti e lo staff. Recentemente, si sono intensificate le discussioni dopo l’ingresso di Marc Marquez nel team, con alcuni membri che avrebbero espresso disappunto per questa decisione. La situazione ha portato a confronti diretti e a una divisione di opinioni all’interno del gruppo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La decisione di Ducati di orientare il proprio progetto attorno a Marc Marquez ha sollevato diverse preoccupazioni, portando a una percepita “divisione” all’interno del team. Questa affermazione proviene da Nobuatsu Aoki, ex pilota e commentatore esperto, che ha analizzato la situazione attuale. Aoki ha dichiarato: “Sento che questo gli è costato un’opportunità preziosa.” Il riferimento è alla recente gara in Thailandia, dove Marquez è stato penalizzato dopo un sorpasso all’ultimo giro, che ha precluso la sua possibilità di vincita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ducati: Aoki evidenzia ‘attriti’ interni dopo l’influenza di Marc Marquez.

Articoli correlati

MotoGP, Marc Marquez-Ducati: c’è l’intesa per il rinnovo di contrattoDopo la presentazione a Madonna di Campiglio, avvenuta ieri, la Ducati è pronta a guardare al 2026 e non solo.

Leggi anche: Marc Marquez invia un messaggio a Ducati sulla sua ripresa in vista del test di Sepang.

Una raccolta di contenuti su Marc Marquez

Stoner sui piloti Ducati: Non mi aspettavo un Marc Marquez così. Bagnaia…Stoner, in Austria per partecipare a una parata con altre leggende MotoGP dove guiderà la Honda RC213V, ha parlato così a Sky di Marquez: Non pensavo che Marc sarebbe stato così veloce, abbiamo visto ... sport.sky.it

Marquez: Vincere in Austria? Ducati mi ha battuto spesso qui, ma ora guido io la rossaMarc Marquez dribbla le domande impegnative, sui traguardi da raggiungere (le 100 vittorie) e su un possibile mach point a Misano. Lo spagnolo della Ducati non vuole perdere di vista l’obiettivo ... sport.sky.it