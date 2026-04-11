Si diffondano voci secondo cui il pilota spagnolo potrebbe abbandonare la squadra con cui corre attualmente. Le indiscrezioni suggeriscono un possibile trasferimento alla casa motociclistica con cui ha gareggiato in passato, ipotizzando un ritorno già nel prossimo futuro. La questione ha attirato l’attenzione nel mondo del motociclismo, con discussioni che si concentrano sulla fattibilità di un cambio di squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Le voci riguardanti il futuro di Marc Marquez si intensificano, alimentate dal persistente interesse della Honda. Chi conosce il paddock della MotoGP è convinto che ci siano buone possibilità che il sette volte campione del mondo possa decidere di rifiutare un’estensione di contratto con Ducati e tornare al team giapponese dal 2027. La situazione è in continua evoluzione e le trattative per un nuovo contratto con Ducati sembrano essersi arenate. Dopo una stagione con Ducati, in cui ci si aspettava un accordo già definito, i colloqui sono entrati in una fase di stallo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez potrebbe lasciare Ducati? Rumors su un ritorno in Honda si intensificano.

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