Il Salento che non si ferma | tre giorni a colpi di pedale per la Pace e il futuro
Nel Salento, un evento di tre giorni ha visto ciclisti di diverse provenienze percorrere le strade della regione. La manifestazione ha coinvolto partecipanti che hanno affrontato il percorso sia in sella alle proprie biciclette sia su tandem, senza essere classificati come una semplice competizione. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di chi ha scelto di pedalare per un obiettivo legato alla pace e al futuro.
LECCE - Non chiamatela solo "gara". Sarebbe riduttivo, per chi ha deciso di sfidare l’asfalto e il vento con la forza delle braccia o la complicità di un tandem. Il Giro del Salento 2026 mette come sfondo il record cronometrico, per inseguire un’idea di mondo dove la diversità è il carburante per.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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