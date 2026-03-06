Ritorno alle radici e misteri del Salento | Saverio Perrone presenta Tre Colpi

Il 20 marzo alle 18, nella sede dell’Ekoclub di Brindisi, si terrà la presentazione del romanzo d'esordio di Saverio Perrone, intitolato

BRINDISI - Il 20 marzo prossimo, alle ore 18, la sede dell'Ekoclub di Brindisi ospiterà la presentazione di Tre Colpi, il romanzo d'esordio dell'architetto e docente Saverio Perrone. L'evento si preannuncia come un momento di profonda riflessione sull'identità e sul legame viscerale con la propria terra. "Tre colpi" è un romanzo sull'identità che ci lega alla nostra terra, sull'amore, sulle scelte che cambiano una vita. Francesco Conversano, architetto di origini salentine che vive a Roma, viene improvvisamente richiamato in Salento per l'imminente morte del padre.

