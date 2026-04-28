Gazzetta dello Sport | Napoli missione ricomincio da tre Tre colpi per il futuro

Il Napoli si prepara alla prossima sessione di mercato estiva con l’obiettivo di rafforzare la rosa attraverso tre acquisti specifici. La società ha deciso di intervenire con tre operazioni mirate, puntando a completare la squadra e a dare il via a una nuova fase. La strategia è stata comunicata pubblicamente e riguarda l’acquisizione di giocatori che possano contribuire al progetto sportivo del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli guarda già al mercato estivo e lo fa con un’idea chiara: tre innesti mirati per completare la rosa e aprire un nuovo ciclo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il piano di De Laurentiis richiama simbolicamente “Ricomincio da tre”, con l’obiettivo di costruire una squadra più equilibrata, giovane e sostenibile. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come la strategia prescinda anche dalla permanenza di Conte, con il ds Manna già al lavoro per individuare i profili giusti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: «Napoli, missione “ricomincio da tre”. Tre colpi per il futuro» Notizie correlate Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro da scrivere: la Nazionale resta sullo sfondo”Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro da scrivere: la Nazionale resta sullo sfondo”"> Il futuro di Antonio Conte resta un tema aperto, sospeso... Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, Hojlund il cyborg di Conte: riscatto sicuro e missione Champions” Altri aggiornamenti Temi più discussi: De Bruyne: La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse; Napoli, dopo l'addio allo scudetto sui social riesplode il #conteout; Gazzetta dello sport: Napoli, obiettivi Atta e Gomes; Milan e Napoli, meno gol fatti in Serie A rispetto alla sola differenza reti dell’Inter. Gazzetta dello Sport: «Napoli, missione ricomincio da tre. Tre colpi per il futuro»Il Napoli guarda già al mercato estivo e lo fa con un’idea chiara: tre innesti mirati per completare la rosa e aprire un nuovo ciclo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il pia ... napolipiu.com Gazzetta dello Sport: Alisson sogna il Mondiale. Napoli trampolino per la SeleçaoUn finale di stagione da protagonista per inseguire il sogno più grande. Alisson Santos si gioca tutto nelle ultime partite con il Napoli, con un obiettivo chiaro: conquistare una chiamata dal Brasile ... napolipiu.com Gazzetta di Parma - facebook.com facebook Gazzetta dello Sport: AC Milan player ratings vs Juventus! TOP: Rabiot FLOP: Bartesaghi x.com