Il ritratto che inganna il web | il mistero di Altobello Melone alla Carrara

Da anni, un ritratto conservato alla Carrara viene erroneamente associato a Cesare Borgia, anche se in realtà si tratta di Altobello Melone. Nonostante le numerose confutazioni, l’immagine continua a circolare online con questa identificazione sbagliata. Il fascino del quadro e la somiglianza con il noto personaggio storico hanno contribuito a mantenere vivo l’errore nel tempo. La confusione ha generato discussioni e approfondimenti tra appassionati e studiosi di storia dell’arte.

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