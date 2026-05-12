Il ritratto che inganna il web | il mistero di Altobello Melone alla Carrara
Da anni, un ritratto conservato alla Carrara viene erroneamente associato a Cesare Borgia, anche se in realtà si tratta di Altobello Melone. Nonostante le numerose confutazioni, l’immagine continua a circolare online con questa identificazione sbagliata. Il fascino del quadro e la somiglianza con il noto personaggio storico hanno contribuito a mantenere vivo l’errore nel tempo. La confusione ha generato discussioni e approfondimenti tra appassionati e studiosi di storia dell’arte.
IL PODCAST. Per anni è stato scambiato per Cesare Borgia e ancora oggi il web continua a riproporre quell’errore. Nella nona e ultima puntata del podcast «L’arte in pausa caffè» il misterioso «Ritratto di gentiluomo» dell’Accademia Carrara rivela una storia sorprendente. Uno sguardo intenso, quasi inquieto. Una mano guantata che stringe un pugnale. Alle spalle, un cielo tempestoso che sembra riflettere il carattere dell’uomo ritratto. È il Ritratto di gentiluomo di Altobello Melone, uno dei dipinti più enigmatici dell’Accademia Carrara di Bergamo. Ma è anche un quadro che continua a generare un curioso equivoco. Per decenni, infatti, molti hanno creduto che quell’uomo fosse Cesare Borgia, il celebre duca Valentino, protagonista delle pagine del Principe di Machiavelli.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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